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Van'da PKK'nın hain tuzağı önlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 09:50 | Son Güncelleme

VAN'da dün düzenlenen, 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de yakalandığı 'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu'nda, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Van'da PKK'nın hain tuzağı önlendi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da dün düzenlenen, 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de yakalandığı 'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu'nda, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın halka yönelik planladığı eylemleri engellemek, huzur ve güven ortamını muhafaza etmek amacıyla Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi'nde 'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu' düzenledi. Dün 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı operasyonda, arama- tarama faaliyetinde bulunuldu. Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Patlayıcı, olay yerine gelen uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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Van'da PKK'nın hain tuzağı önlendi

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