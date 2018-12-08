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Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi Düzyol Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada arama yaptı. Yapılan aramalarda, keskin nişancı tüfeği, 5 şarjör ve silaha ait 600 fişek, 6 kalaşnikof silaha ait şarjör ve 596 fişek, 6 adet kütüklük, 2 hücum yeleği ile askeri giyim malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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