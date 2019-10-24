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Van'da PKKnın silah ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar İlçesi Topsakal Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.  Gürpınar'ın Topsakal Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 10 şarjör ile 4 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da PKKnın silah ve mühimmatı ele geçirildi

VAN,(DHA) - VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar İlçesi Topsakal Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Gürpınar'ın Topsakal Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 10 şarjör ile 4 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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