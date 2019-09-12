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Van'da, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 19:00 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sığınak, barınak ve malzeme depolarına yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda tespit edilen, toprağa gömülü 4 el bombası, uzman ekiplerce imha edildi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sığınak, barınak ve malzeme depolarına yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda tespit edilen, toprağa gömülü 4 el bombası, uzman ekiplerce imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 'Kıran- Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu' düzenledi. Operasyonda, Çatak'a bağlı Görentaş Mahallesi Yapılı mezrası kırsalında arama- tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda, teröristlerin toprağa gömülü 4 el bombası tespit edildi. El bombaları, cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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