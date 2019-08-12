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Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen ‘Şehit Güvenlik Korucusu Halil ŞİPİ Operasyonu’ kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığın Çatak ilçesi Andiçen, Ulaşır ve Surik mahalleleri kırsalında, terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve malzeme depolarına ilişkin planlanan operasyon kapsamında; 09-11 Ağustos 2019 tarihleri arasında, Şehit Güvenlik Korucusu Halil ŞİPİ Operasyonu icra edilmiştir.

Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen ‘Şehit Güvenlik Korucusu Halil ŞİPİ Operasyonu’ kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığın Çatak ilçesi Andiçen, Ulaşır ve Surik mahalleleri kırsalında, terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve malzeme depolarına ilişkin planlanan operasyon kapsamında; 09-11 Ağustos 2019 tarihleri arasında, Şehit Güvenlik Korucusu Halil ŞİPİ Operasyonu icra edilmiştir. Yapılan operasyonda; bir adet Glock marka tabanca (Şarjör ve 14 adet fişeği ile birlikte), bir adet Smith Wesson marka tabanca (Şarjör ve 12 adet fişeği ile birlikte), bir adet büyük telsiz, bir adet el telsizi, 3 adet zaman ayarlı mayın/EYP düzeneği, bir adet güneş paneli, bir adet savunma tipi Rus el bombası, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü (55 adet fişek ile birlikte), 13 adet küçük, 6 adet büyük tüp, bir adet akü (12V), 6 adet pil, bir adet radyo, 7 adet günlük ajanda, bir adet sekizli pil bloğu, bir adet kol saati, 2 adet enjektör, bir adet morfin, bir adet ses kayıt cihazı, bir adet kulaklık, 25 litre motor yağı, bir büyük bidon kavurma, 200 kilogram un, 54 litre yağ, 40 kilogram tuz, 60 paket makarna, 50 kilogram bulgur, 50 kilogram pirinç, 20 litre pekmez, 10 litre tahin, 5 kilogramlık 10 kutu konserve ele geçilmiş olup, sığınak ve barınaklar imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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