Van'da PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki sığınakta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesinin önüne geçmek amacıyla dün, Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerin kullandığı iki sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 10 bidon benzin, 2 büyük boy tüp, 2 jeneratör, 5 bidon jeneratör yağı, 1 akü, 1 güneş paneli, 1 büyük telsiz, 1 büyük boy hilti, 2 met ve gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar ve malzemeler imha edildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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