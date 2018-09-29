HABER

Van'da PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki sığınakta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.  Van İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesinin önüne geçmek amacıyla dün, Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki sığınakta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesinin önüne geçmek amacıyla dün, Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerin kullandığı iki sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 10 bidon benzin, 2 büyük boy tüp, 2 jeneratör, 5 bidon jeneratör yağı, 1 akü, 1 güneş paneli, 1 büyük telsiz, 1 büyük boy hilti, 2 met ve gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar ve malzemeler imha edildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

PARTNERYağ yakımını arttıran besinler nelerdir?Yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?
Otomobilin devirdiği direğin altında kalmaktan son anda kurtulduOtomobilin devirdiği direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Konya'da iki grubun bıçaklı kavgası: 1'i ağır 3 yaralıKonya'da iki grubun bıçaklı kavgası: 1'i ağır 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

Uşak'ta korkutan yangın

Uşak'ta korkutan yangın

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Dünyanın en güzel trans bireyi

Dünyanın en güzel trans bireyi

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.