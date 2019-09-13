Van'da, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve malzemeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi kırsalında 'Kıran-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti neticesinde teröristlere ait tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler sığınak yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

