Van'da PKK'ya ait, silah mühimmat ve el bombaları bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait araziye gömülü silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Başkanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu, Erciş ilçesine bağlı Düvenci Mahallesi kırsalında araziye gömülü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ile bu tüfeğe ait 8 şarjör, 1 keskin nişancı dürbünü, 1 dipçik, 1 BKC makineli tüfek, bu tüfeğe ait 414 mermi, 4 AK-47 piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait 2 bin 975 mermi, 52 şarjör, 5 dipçik, 13 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 7 antipersonel roketatar mühimmatı, 16 antitank mayını, 330 adet M-16 piyade tüfeği mermisi ve bu tüfeğe ait 1 dürbün, 25 av tüfeği fişeği, 11 roketatar sevk fişeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikti fünye, 1 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 5 el bombası gövdesi, 5 masolet kelepçe, 26 şarjör kılıfı, 1 bıçak, 1 el telsizi, 1 uzaktan kumanda telsizi ve 3 elektronik devre ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

