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VAN'DA PKK'YA AİT SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

VAN'DA PKK'YA AİT SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ  VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün yere gömdüğü silah, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.  İl Jandarma komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi Aşağıçaldıran Mahallesi kırsalında şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Kerem Aydın operasyon düzenledi.

VAN'DA PKK'YA AİT SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün yere gömdüğü silah, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi Aşağıçaldıran Mahallesi kırsalında şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Kerem Aydın operasyon düzenledi. Vatandaşların Akal mezrası kırsalına el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat gömüldüğüne dair ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yere gömülmüş vaziyette, 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 piknik tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 uyku tulumu, 1 sırt çantası ve 2 takım terörist kıyafeti ele geçirildi.

Görüntü Dökümü
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-Arazide arama yapan jandarma
-Ele geçirilen malzemeler ve silahlar
-İmha edilen patlayıcı

VAN,(DHA)

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