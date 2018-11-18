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Van'da PKK'ya ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün yere gömdüğü silah, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün yere gömdüğü silah, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi Aşağıçaldıran Mahallesi kırsalında şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Kerem Aydın operasyon düzenledi. Vatandaşların Akal mezrası kırsalına el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat gömüldüğüne dair ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yere gömülmüş vaziyette, 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 piknik tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 uyku tulumu, 1 sırt çantası ve 2 takım terörist kıyafeti ele geçirildi.

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