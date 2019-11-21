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Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver' operasyonunda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edildi.

​İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nin Tuluklu Mezrası kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde M16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı (EYP), 2 EYP düzeneği, 2 kilogram amonyum nitrat ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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