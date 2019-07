Van’da ‘Planetaryum ve Bilim Merkezi’ kuruldu

Van’ın Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından kurulan ‘Planetaryum ve Bilim Merkezi’ hizmete açıldı.

Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi Aile Destek Merkezinde oluşturulan Planetaryum ve Bilim Merkezi’nin açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada açılış konuşmasını yapan Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, uzay bilim ve teknolojilerindeki ilerlemeye paralel olarak insanoğlunun günlük yaşantısını daha da kolaylaştıran ve karşılaştığı birçok probleme çözümler sunan yeni teknolojilerin her geçen gün hayatımıza girdiğini ifade ederek, uzay yarışında lider olan ülkelerin aynı zamanda bilim ve ekonomide de dünya liderleri olduğunu söyledi. İletişimden tıbba birçok alanda faydalandığımız uzay bilim ve teknolojilerinin önemi hakkında halk arasında bir farkındalık oluşturmanın büyük önem arz ettiğini dile getiren Çiçekli, “Geleceğimiz olan gençlerin bu farkındalığa sahip olması, sadece ülkemiz için değil tüm dünya için son derece önemlidir. ‘Mikrodan Makroya Dünyamız ve Evren Projesi’ kapsamında hayata geçirilen merkez sayesinde hem uzay bilimi ve teknolojilerinin önemi doğru bir şekilde aktarılacak hem de bilim kültürü yüksek bir toplum oluşturma amacına katkı sağlanacaktır. Hayata geçirilecek ‘Planetaryum ve Bilim Merkezi’ hiç kuşku yok ki bölgeye bir bilim turizmi de getirmiş olacak ve çevre iller için çekici bir merkez haline gelecektir” dedi.

Edremit ilçesine bağlı 82 okulda öğrenim gören toplam 35 bin öğrenciyi uzayla tanıştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Çiçekli, “Öğrencilerimizin hepsini teleskoplarla uzayın derinliklerini keşfetmeyi, planetaryumla da farklı ve keyifli bir yolculuğu tecrübe etmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

30 Mart 2018 tarihinde DAKA ile başladıkları Planetaryum ve Bilim Merkezi projesinin Edremit Kaymakamlığı yürütücülüğünde DAKA ve Edremit Belediyesi eş finansmanı ile bitirildiğini belirten Kaymakam Çiçekli, “Çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar açacak, bilime ve araştırmaya yönlendirecek bu kıymetli merkezden bölgemizde bir tane vardır, o da uhdemizde açılmıştır. Ülkemizin bilim ve sanata önem veren çocuklar ve gençler üzerinde atağa kalkacağına yürekten inanıyor, Planetaryum ve Bilim Merkezi’nin yapım aşamasında ve inşaatında gece gündüz demeden emek sarf eden herkese gönülden şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Merkezin içinde kurulduğu binanın daha önce PKK terör örgütünün basın ve yayın organı haline gelen Van TV’ye ait olduğunu sözlerine ekleyen Çiçekli, "İçinde bulunduğumuz bu bina daha önce PKK terör örgütünün basın ve yayın organı haline gelen Van TV binasıydı. Daha sonra kamuya devredildi ve bu bina şu anda gençlerimize, çocuklarımıza ve geleceğimize hayırlı ve kıymetli hizmetler üreten bir merkez haline geldi. Bu merkezleri biz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının her sene gönderdiği kaynaklarla işletiyoruz. Bu kapsamda planetaryumu da bu merkezin içine yaptık" dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise Türkiye’de planetaryum sayısının çok az olduğunu ifade ederek, “Doğu Anadolu ve yakın illerde de ilk kez Van’da kuruldu. Bu projenin bilim turizmi anlamında da bölgeye hizmet edeceğine inanıyorum. Her ne kadar proje Edremit’te eğitim gören öğrencilere yönelik planlansa da bu proje Hakkari, Bitlis ve Muş’taki öğrencilerin de bir şekilde gelip buradan faydalanmalarını sağlayacağız. Ben bu anlamda gerek hazırlık aşamasında gerekse uygulama aşamasında emeği geçene herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklar ise ilçede böyle bir merkezin açılmasına çok sevindiklerini ifade ederek, gökyüzü ile tanışmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

35 kişi kapasiteli ve 2 milyon TL’ye mal olan merkez, kurdele kesiminin ardından hizmete açıldı.

Planetaryum ve Bilim Merkezinin gezilmesi ile sona eren programa Edremit Belediye Başkan Vekili Fuat Tonel, Edremit Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve vatandaşlar katıldı.