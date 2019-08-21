Van'da polise saldıran zanlı yakalandı

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde polise saldıran zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesine yapılan "Başkan Vekilliği" görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan grupların kanunsuz eylem yaptığı bildirildi.

Gruplar için görevlendirilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir kişinin demir tabureyle saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014'te Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu, çok sayıda suç kaydının ve psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır. Valiliğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

