Van'da radyasyon onkolojisi birimi kuruldu

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Birimi bünyesinde kurulan Kemoterapi Onkoloji Birimi, kanser hastaları için umut oldu.

Son zamanlarda önemli sağlık yatırımlarının yapıldığı, son teknolojiyle donatılan hastanelerin açıldığı ve alanında başarılı doktorların görev yaptığı Van, bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerliyor.

Birçok ilden ve komşu ülkelerden hastaların tedavi için tercih ettiği Van'da, iki ay önce hizmete açılan Medikal Onkoloji Birimi de kentteki önemli bir eksikliğin giderilmesini sağladı.

Daha önce İstanbul ve Ankara gibi illere gitmek zorunda kalan hastalar, iki ay önce kurulan birim sayesinde Van'da tedavi imkanı bulmaya başladı.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 700 yatak kapasiteli hastanede günde ortalama 10 bin hastaya ayakta tedavi imkanının sunulduğunu söyledi.

Bölgede sık görülen kanser vakalarına yeni kurulan Medikal Onkoloji Biriminde müdahale ettiklerini belirten Çelik, bu sayede 3 milyon nüfusa hitap eden bölgenin en büyük hastanesinde önemli bir eksikliği giderdiklerini ifade etti.