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Van'da sahte dolar, kırmızı civa ve uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 100 dolarlık 26 sahte banknot, kırmızı civa ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da sahte dolar, kırmızı civa ve uyuşturucu ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 100 dolarlık 26 sahte banknot, kırmızı civa ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Özalp'in Yukarı Tangalı Mahallesi'ndeki G.K.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 100 dolarlık 26 sahte banknot, Ukrayna menşeili üzerinde Red Mecura Nachrual yazılı kırmızı civa, 2 gram kubar esrar, 4 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ile suçtan elde ettiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi. Ev sahibi G.K. gözaltına alındı.

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