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Van'da sahte para uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği seminerler ve hazırladığı broşürler ile Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar ve kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla başlatılan çalışma kapsamında, hayvan pazarındaki kurban satıcılarına ve vatandaşlara broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Van'da sahte para uyarısı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği seminerler ve hazırladığı broşürler ile Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar ve kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla başlatılan çalışma kapsamında, hayvan pazarındaki kurban satıcılarına ve vatandaşlara broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Jandarma farklı mahallelerde de vatandaşları sahte para ile ilgili bilgilendirme semineri düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada,"Elinize sahte para veya çek geçtiğinde derhal 156 Jandarma İhbar Hattı'na bildiriniz. Tanımadığınız kişiler size çek vermek istediğinde, bankayı arayarak çekin doğruluğunu kontrol ediniz. Milli değerlerimizden biri olan Türk Lirası banknotlarımızı dikkatli ve özenli kullanınız. Kur değerini bilmediğiniz yabancı paralarla alışveriş yapmayınız"denildi.

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