HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van'da saklama kaplarına gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da saklama kaplarına gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Van'da saklama kaplarına gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette 13 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Hafıziye Mahallesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine H.D. yönetimindeki 13 AH 304 plakalı kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada kamyonetin kasasındaki 22 saklama kabına gizlenmiş paketlerde 13 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Sürücü H.D. ile aynı araçtaki F.K. gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar baca küreme işine koyulduToprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar baca küreme işine koyuldu
Engelli gencin tek isteği iş bulabilmekEngelli gencin tek isteği iş bulabilmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ipekyolu kamyonet metamfetamin saklama kabı Uyuşutrucu Van

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim metrosunda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı

Taksim metrosunda yürek yakan görüntü!

Dolandırıcılar yaşlı kadınları hedef aldı

Dolandırıcılar yaşlı kadınları hedef aldı

Şarkıcıya çatal kaşık fırlatan sanığa 5 yıl hapis istemi

Şarkıcıya çatal kaşık fırlatan sanığa 5 yıl hapis istemi

İstanbul'da özel okulda 5 yaşındaki kız çocuğuna öğretmeninden cinsel istismar iddiası! Avukatı böyle isyan etti

Küçük kız çocuğuna öğretmeninden cinsel istismar! İsyan etti

Adana'da FETÖ'den tutuklamalar: Aralarında eski emniyet müdürü de var

Adana'da FETÖ'den tutuklamalar: Aralarında eski emniyet müdürü de var

Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da kar alarmı!

İstanbul'da kar alarmı! Ekipler nöbette

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.