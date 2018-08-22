Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist, çok sayıda mühimmatla ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tutuklu bölgesinde daha önce yapılan operasyonda teslim olan teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda operasyon düzenlendi. Operasyonda saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist yakalandı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Van Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saldırı hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi alınan teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, 21-22 Ağustos 2018 tarihlerinde 'Şehit Uzman Çavuş İhsan Kaya Operasyonu' icra edildi. Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütünde 'sözde' sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 1 terörist; terörist kıyafeti, uzun namlulu silahı, mühimmatı ve 2 adet el bombası ile sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu terörist, güvenlik güçlerine, uzun süredir terör örgütünden kaçmak üzere plan yaptığını ancak fırsat bulamadığını, ayrıca diğer sorumlu düzeyde bulunanlar da dahil olmak üzere birçok teröristin güvenlik güçlerine sığınmak için fırsat kolladığını belirtmiştir. Yakalanan teröristin üzerinde 1 M-16 piyade tüfeği, 5 dolu M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 yabancı menşeli el bombası ele geçirilmiştir."

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