Van'da samanların içindeki bidonlarda 74 kilo eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ahırdaki samanların içine gizlenmiş 4 bidonda 74 kilo eroin ele geçirildi. Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi'nde şüpheli kişilerin, temin ettikleri uyuşturu maddeyi evlerinde sakladıkları bilgisi üzerine harakete geçen Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve çevresinde arama yapıldı. Narkotik detektör köpek 'Cesur'un da kullanıldığı aramalarda, evin yakınındaki ahırdaki samanların içine gizlenmiş 4 bidonda toplam 74 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
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