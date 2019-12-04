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Van'da şehit olan Adıyamanlı askerin ailesine acı haber ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Şehit babası Mehmet Demir: - "Dün akşam cep telefonuyla oğlum Fırat ile görüntülü konuştum" - "Hep kendisiyle görüşüyorduk. Bir sıkıntısı yoktu. Büyük ihtimalle akşam 20.00'de bir kaza olmuş. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Gece saatlerinde yetkililer, bize oğlumun şehit olduğu haberini verdi" - "Devletimizin yanındayız. Başka diyecek bir şeyim yok"

Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in (23) acı haberi, memleketi Adıyaman'daki babaevine ulaştı.

Baba Mehmet Demir'e oğlunun şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber üzerine ailenin yakınları ve komşuları, taziyeye gelirken, ev ile mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Baba Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün akşam cep telefonuyla oğlum Fırat ile görüntülü konuştum. Kendisiyle konuştuktan sonra arkadaşı ile de konuştum." dedi.

Arkadaşı ile cep telefonuyla konuştuğu sırada oğlunun göreve gideceğini söylediğini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Oğlum bölüğünde dört gün kalıp dört gün de kuleye göreve gidiyordu. Hep kendisiyle görüşüyorduk. Bir sıkıntısı yoktu. Büyük ihtimalle akşam 20.00'de bir kaza olmuş. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Gece saatlerinde yetkililer, bize oğlumun şehit olduğu haberini verdi."

Teröre karşı kararlı bir şekilde mücadelenin devam edeceğini belirten Demir, "Devletimizin yanındayız. Başka diyecek bir şeyim yok." ifadesini kullandı.

Bekar olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in naaşının, öğle vakti kılınacak cenaze namazı ve düzenlenecek töreninin ardından Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

- Vali Pekmez'in ziyareti

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Pekmez, şehidin babası Mehmet Demir'e sarılarak başsağlığı ve sabır dileyip acılarını paylaştı.

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