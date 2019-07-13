Van’da seyyar satıcı ile zabıta arasında kavga

Van’da kaldırım ve yol işgali yapan seyyar satıcı ile zabıta arasında çıkan kavgada bazı görevliler yaralandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım ve yol işgali yapan seyyar satıcılara yönelik İpekyolu ilçesinde uygulama yaptı. Uygulama esnasında tezgahları alınan seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı. Bu esnada bir zabıta memuruyla esnaf satıcı arasında yumruklu kavga çıkması üzerine diğerleri de olaya dahil oldular. Sanat Parkı’nda büyüyen kavga, vatandaşların ve polis ekiplerin araya girmesiyle önlendi. Cep telefonuyla görüntülenen ve 7 zabıta memurunun yaralandığı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

