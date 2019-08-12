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Van'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

VAN'da, sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna girip serinledi.

Van'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinledi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna girip serinledi. Çocuklardan bazılarının havuza üzerindeki kıyafetlerle girdiği görüldü.
​Hava sıcaklığının 27 derece olduğu kentte çocuklar, kent merkezindeki Fekiye Teyran Parkı'nda bulunan süs havuzuna girip serinledi. Çocuklar süs havuzunda oyunlar oynayıp, yüzerken çevredekiler de onları ilgiyle izledi. Çocukların bazıları havuza kıyafetleriyle girdi, bazıları ise şortla balıklama atladı.

FOTOĞRAFLI

Van'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinlediVan'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinlediVan'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinlediVan'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinledi

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