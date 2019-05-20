Van'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı ve YYÜ Sosyoloji Topluluğu iş birliğiyle "Sığınmacı/Mülteci Gençler Kendini Anlatıyor: Sorunlar ve Beklentiler" konulu konferans düzenlendi.
Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, yabancı öğrencilerin yaşadığı sorunlarla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.
İlk kez gençlerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirten Omurca, yabancı öğrencilerin çekingenlik, geçim sıkıntısı, dil ve günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin farkında olduklarını ifade etti.
Çözüm bulabilecek konular üzerinde çalıştıklarını aktaran Omurca, "Bizim için sahaya hakim olmak hepsinden daha çok önemlidir. Çünkü neler yaşadığınızı ve nelerle karşılaştığınızı ancak o şekilde görebiliriz. Biz iletişim kanallarını sürekli açık tutma niyetindeyiz. Bununla ilgili birtakım çalışmalarımız var." diye konuştu.
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin de yabancı gençlerle sosyal mesafeyi biraz daha daraltarak, göç sürecini olumlu bir hale getirmek amacıyla bir iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
Modern dünyada çok yakındaki insanlarla bile iletişimin azaldığına işaret eden Parin, şunları söyledi:
"Şehrimizde bulunan sayıları 5-10 bine kadar olan yabancı insanlarla iletişimimiz ise yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu sorunlarla hareketle İl Göç İdaresi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Birleşmiş Milletler, Van YYÜ Rektörlüğü olarak böyle bir süreci başlatalım istedik. İçimizde yaşayan bu kentin havasını soluyan insanları dinlemek istiyoruz. Bu vesileyle bugün burada gençleri dinleyeceğiz. Ülkelerinden farklı nedenlerle göç eden misafir konumundaki insanlarla hemhal olmak istiyoruz."
Konuşmaların ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Dinçer ile İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı'ndan Mizgin Akın, yürütülen çalışmalar, ikame, uluslararası koruma ve geçici koruma konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Konferans, yabancı öğrencilerin sığınmacı ve mültecilerin eğitim, ekonomi, sağlık ve günlük yaşamda yaşadıkları sorunlarla ilgili sunumlarıyla devam etti.
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