HABER

Van'da "Sığınmacı Gençler Kendini Anlatıyor" Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:02 | Son Güncelleme

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin: - "Şehrimizde bulunan sayıları 5-10 bine kadar olan yabancı insanlarla iletişimimiz ise yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu sorunlarla hareketle İl Göç İdaresi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Birleşmiş Milletler, Van YYÜ Rektörlüğü olarak böyle bir süreci başlatalım istedik"

Van'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı ve YYÜ Sosyoloji Topluluğu iş birliğiyle "Sığınmacı/Mülteci Gençler Kendini Anlatıyor: Sorunlar ve Beklentiler" konulu konferans düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, yabancı öğrencilerin yaşadığı sorunlarla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlk kez gençlerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirten Omurca, yabancı öğrencilerin çekingenlik, geçim sıkıntısı, dil ve günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin farkında olduklarını ifade etti.

Çözüm bulabilecek konular üzerinde çalıştıklarını aktaran Omurca, "Bizim için sahaya hakim olmak hepsinden daha çok önemlidir. Çünkü neler yaşadığınızı ve nelerle karşılaştığınızı ancak o şekilde görebiliriz. Biz iletişim kanallarını sürekli açık tutma niyetindeyiz. Bununla ilgili birtakım çalışmalarımız var." diye konuştu.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin de yabancı gençlerle sosyal mesafeyi biraz daha daraltarak, göç sürecini olumlu bir hale getirmek amacıyla bir iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Modern dünyada çok yakındaki insanlarla bile iletişimin azaldığına işaret eden Parin, şunları söyledi:

"Şehrimizde bulunan sayıları 5-10 bine kadar olan yabancı insanlarla iletişimimiz ise yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu sorunlarla hareketle İl Göç İdaresi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Birleşmiş Milletler, Van YYÜ Rektörlüğü olarak böyle bir süreci başlatalım istedik. İçimizde yaşayan bu kentin havasını soluyan insanları dinlemek istiyoruz. Bu vesileyle bugün burada gençleri dinleyeceğiz. Ülkelerinden farklı nedenlerle göç eden misafir konumundaki insanlarla hemhal olmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Dinçer ile İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı'ndan Mizgin Akın, yürütülen çalışmalar, ikame, uluslararası koruma ve geçici koruma konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Konferans, yabancı öğrencilerin sığınmacı ve mültecilerin eğitim, ekonomi, sağlık ve günlük yaşamda yaşadıkları sorunlarla ilgili sunumlarıyla devam etti.

PARTNERÖyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!Öyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!
Gazeteci Taki Doğan, yaşamını yitirdiGazeteci Taki Doğan, yaşamını yitirdi
Şehit Er Oğuzhan Kaman, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Er Oğuzhan Kaman, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konferans mülteci sığınmacı Van

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.