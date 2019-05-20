Van'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı ve YYÜ Sosyoloji Topluluğu iş birliğiyle "Sığınmacı/Mülteci Gençler Kendini Anlatıyor: Sorunlar ve Beklentiler" konulu konferans düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, yabancı öğrencilerin yaşadığı sorunlarla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlk kez gençlerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirten Omurca, yabancı öğrencilerin çekingenlik, geçim sıkıntısı, dil ve günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin farkında olduklarını ifade etti.

Çözüm bulabilecek konular üzerinde çalıştıklarını aktaran Omurca, "Bizim için sahaya hakim olmak hepsinden daha çok önemlidir. Çünkü neler yaşadığınızı ve nelerle karşılaştığınızı ancak o şekilde görebiliriz. Biz iletişim kanallarını sürekli açık tutma niyetindeyiz. Bununla ilgili birtakım çalışmalarımız var." diye konuştu.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin de yabancı gençlerle sosyal mesafeyi biraz daha daraltarak, göç sürecini olumlu bir hale getirmek amacıyla bir iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.