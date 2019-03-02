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Van'da sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
​Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı baskınlarda, L.S., A.D. ve İ.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız silah ve dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden L.S. ve A.D. tutuklandı, İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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