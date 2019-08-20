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Van'da STK, dernek ve siyasi parti temsilcileri açıklama yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

VAN Barosu ile aralarında bazı STK ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu grup, basın açıklaması yaptı.

Van'da STK, dernek ve siyasi parti temsilcileri açıklama yaptı

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN Barosu ile aralarında bazı STK ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu grup, basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, "Kayyum kararı seçmenin tercihine, halkın iradesine, sandığa, demokrasiye karşı açıkça yapılmış bir darbedir" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nca Van Büyükşehir Belediye Başkanı avukat Bedia Özgökçe Ertan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevlerinden alınmasına tepki amaçlı Van Barosu ile 25 STK, siyasi parti ile dernek temsilcisi basın açıklaması yaptı. Açıklamaya görevinden alınan Bedia Özgökçe Ertan da katıldı. Açıklamayı yapan Van Baro Başkanı Zülküf Uçar şöyle konuştu:
"Kayyum kararının seçmenin tercihine, halkın iradesine, sandığa, demokrasiye karşı açıkça yapılmış bir darbedir. Seçimden önce hakkında var olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları gerekçe gösterilerek bir belediye başkanı görevden alınamaz. Kanun, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapılması durumunda görevden uzaklaştırmayı hüküm altına almıştır. Ancak hiçbir başkan ile ilgili olarak böylesi bir tespiti içeren Sayıştay denetim raporu olmadığı gibi böylesi bir iddia dahi yoktur. Öte yandan, Anayasaya göre 'Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.' Fakat bu anayasal hüküm ihlal edilerek, atanmış bakan tarafından 31 Mart yerel seçimlerinden önceki 'Seçilirlerse de kayyum atarız' söylemi hayata geçirilmiştir. Demokrasi açısından 'korkunç' olarak ifade edebileceğimiz bu söylemleri hatırladığımızda, kayyum kararının gerekçesinin hukuki değil siyasi olduğu da açıkça görülmektedir. Halk iradesi, bir kişinin veya partinin isteğine göre yeniden dizayn edilemeyecek kadar kutsal ve dokunulmazdır. Halk, ancak ve ancak yeniden göstereceği irade ile kendi kararını değiştirebilir. Bu da seçim yoluyla yapılır. Ve seçimler, bir kesimin menfaati veya çıkarı için yapılmaz."
Uçar, "Demokrasiye karşı yapılan bu darbenin karşısında duracağımızı ve sonuna kadar mücadele edeceğimizi açıkça ifade ediyor ve tüm Türkiye'nin bu darbeye karşı tepki göstermesi istiyoruz" dedi.
CHP İl Başkanı Mehmet Kurukçu ise "Kayyum atamalarına karşı olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Siyasi partiler kanununda biz seçim sürecinde adaylar için YSK'ya başvurduğumuzda sabıka kaydı isterler. Van, Diyarbakır ve Mardin Belediye başkanlarımız dosyalarını götürüp il seçim kurullarına teslim ettikleri zaman o gün 'siz bu gerekçeyle aday olamazsınız' denilmesi gerekiyordu. Büyük bir oy oranı ile kazanılmış bir belediye başkanının yerine kayyum atanıyorsa bu halkın iradesine ipotek koymaktır" dedi.

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