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Van'da sürücünün kovalamacada terk ettiği araçtan 51 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmadan kaçarken sürücüsünün yol kenarına terk ederek kaçtığı araçta 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi.

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmadan kaçarken sürücüsünün yol kenarına terk ederek kaçtığı araçta 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinden Van kent merkezine plakası bilinmeyen siyah renkli bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete eçti. Ekipler, ilçenin Albayrak ve Atlılar Mahallaleri arasındaki karayolunda şüpheli aracı tespit edip, durdurmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç ekiplerce takibe alındı. Yapılan takip sonucunda, sürücünün yol üstüne terk ederek gece karanlığında kaçtığı araçta, arama yapıldı. Uyuşturucu arama köpeği 'Barut' yardımıyla yapılan aramada, araçta 100 paket halinde 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için ise soruşturma başlatıldı.

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