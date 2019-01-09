HABER

Van'da takibe alınan araçta kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 11:55 | Son Güncelleme

VAN'da jandarma ekiplerinin teknik takibe aldığı araçta, 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da takibe alınan araçta kaçak sigara çıktı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekiplerinin teknik takibe aldığı araçta, 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Gürpınar İlçesi Güzelsu Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin gümrük kaçağı sigaları Van merkezine getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, kaçak sigaraları getiren şüphelinin kullandığı aracı, teknik takibe aldı.Güzelsu Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
El-Kaide üyesi Samsun'da yakalandıEl-Kaide üyesi Samsun'da yakalandı
Avcılar'da evden kombi hırsızlığı kameradaAvcılar'da evden kombi hırsızlığı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.