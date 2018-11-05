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Van'da 'Taraftar Sokak' açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, daha önce atıl durumda olan sokağı, esnafın da talebi üzerine yenileneyerek, 'Taraftar Sokak'a dönüştürdü.

Van'da 'Taraftar Sokak' açıldı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, daha önce atıl durumda olan sokağı, esnafın da talebi üzerine yenileneyerek, 'Taraftar Sokak'a dönüştürdü. Sokak futbol takımlarına ve özellikle Büyükşehir Belediyespor'a ait metaryallerle süslenirken, ışıklandırma ve peyzaj gibi düzenlemeler de yapıldı.
Yaklaşık bir yıl öncesine kadar insanların tek başına geçmekten korktuğu İpekyolu İlçesi'ne ait sokaklar, İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Van’ın en gözde mekanları haline geldi. Butik Sokak projesi kapsamında daha önce birçok sokak elden geçirilirken,
atıl durumda olan ve vatandaşların tek başına geçmekten korktuğu sokak için kolları sıvayan İpekyolu Belediyesi, ilk olarak sokaktaki zemini yeniledi. Ardından peyzaj ve aydınlatma noktasında yenilikler yapan belediye, esnafın talebi üzerine sokağı futbol takımlarına ve özellikle Büyükşehir Belediyespor'a ait metaryallerle süsleyerek ışıklandırdı. Herkesin beğenisini kazanan Taraftar Sokak, Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve STK temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, vatandaşların uğradığı yeni sokakların esnafın da yüzünü güldürdüğünü belirtti. Belediye olarak ilçenin birçok sokağında yenileme yaptıklarını anlatan Öztürk, "Burada bir potansiyel olduğunu ortaya çıkardık ve yaptığımız hızlı bir çalışma ile spor severlerimiz için uygun bir hale getirdik. Spor severlerin yanında herkesin rahatlıkla gezebileceği düzenlelemeler yaptık. İnşallah artık burada taraftarımızla şampiyonluklar kutlayacağız" dedi.
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Van'da 'Taraftar Sokak' açıldıVan'da 'Taraftar Sokak' açıldıVan'da 'Taraftar Sokak' açıldıVan'da 'Taraftar Sokak' açıldı

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