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Van'da tarihi eser kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

Muradiye ilçesinde 45 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde 45 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Beydağı Mahallesi'nde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelinin yaşadığı eve operasyon düzenlendi.

Aralarında metal süs ve takı eşyaları, obje, küp, üzerinde haç işareti bulunan sikke, tarihi taş parçaları, süs boncuğu, mermer parçası ve obsidyen taşlarının da yer aldığı 45 parça eser ile iki ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ev sahibi şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Muradiye operasyon tarihi eser Van

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