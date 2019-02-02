Van'da tarihi eser operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şüphelinin Erciş Otogarı'ndan otobüsle Ankara'ya tarihi eser kaçıracağı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü Erciş-Patnos kara yolu Çobandüzü Mahallesi yakınlarında durdurdu.
Üzeri ve eşyaları arasında 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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