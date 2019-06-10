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Van'da tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine düzenledikleri baskında tarihi eser niteliğinde oldukları tahmin edilen çok sayıda obje ve çömlek ele geçirdi.

Van'da tarihi eser operasyonu

VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine düzenledikleri baskında tarihi eser niteliğinde oldukları tahmin edilen çok sayıda obje ve çömlek ele geçirdi. Çömlekler ve objeler incelemeye alınırken, işyeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi'nde bulunan bir işyerine baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen çok sayıda metal obje ile çömlek bulundu. El konularak, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen çömlekler ve objeler incelemeye alınırken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Van'da tarihi eser operasyonuVan'da tarihi eser operasyonuVan'da tarihi eser operasyonu

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