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Van’da tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Bahçesaray ilçesinde tarihi eserler ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Yaylakonak Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Van’da tarihi eser operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Bahçesaray ilçesinde tarihi eserler ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Yaylakonak Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Bunun üzerine şüpheli şahsın adresinde arama yapan jandarma ekipleri; çeşitli ebatlarda 22 adet obje, 1 adet madalyon ve 2 adet delikli çivi, ayrıca tarihi eserleri bulmak ve pazarlamak için kullanıldığı değerlendirilen 500 gram heykel parlatmada kullanılan toz, 3 adet hassas terazi, 1 adet radyolu el feneri, 2 adet plastik mercek, 1 adet GPS cihazı ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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