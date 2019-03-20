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Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

VAN'da polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü iş birlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.

VAN, (DHA)- VAN'da polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü iş birlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yasama organı Demokratik Toplum Kongresi yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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