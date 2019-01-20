Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü üyeleri ile yardım ve yataklık yapanlara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 10 telefon, 8 SIM kart ile hafıza kartı ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

