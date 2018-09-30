HABER

Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuruçam ve Gergili mahalleleri kırsalına operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Er Emin Bülbül" adı verilen operasyonda araziye gömülü 8 büyük boy tüp, 90 metrekare yalıtım malzemesi, 2 bin 600 metrekare branda, 50 kalem pil, 800 kilogram un, 32 kilogram salam, 40 kilogram sucuk, 23,5 kilogram zeytin, 60 kilogram salça, 35 kilogram pirinç, 40 kilogram bulgur, 56 litre ayçiçek yağı, 40 kilogram nohut, 50 kilogram fasulye, 50 kilogram turşu, 175 kilogram şeker, 10 kilogram tuz, 20 kilogram şekerleme, 8 kilogram pekmez, 80 kilogram tahin, 125 kilogram makarna, 20 kilogram şehriye, 70 kilogram bulaşık deterjanı, 3 kilogram reçel, 13 kilogram çay, 12 kilogram pul biber, 5,4 kilogram kuru maya, 5 litre kolonya, 24 yemek kaşığı, 32 su bardağı, 70 çift çorap, 10 çay kaşığı, 8 fanila, 13 iç çamaşırı, 50 çuval, 200 metre naylon, 7,5 kilogram çamaşır deterjanı, 40 sabun, 30 battaniye, 10 çift ayakkabı, 120 paket sigara ve bir ocak ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
85 yaşında, 50 yıldır odun kırıyor85 yaşında, 50 yıldır odun kırıyor
GÜNCELLEME - Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 832’ye yükseldiGÜNCELLEME - Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 832’ye yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon terör örgütü pkk Van

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı

Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı

İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

İzmir'de vatandaşlar otoparklara akın etti

İzmir'de vatandaşlar otoparklara akın etti

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Eşi ve çocuğunu tavanı delerek kurtardı

Eşi ve çocuğunu tavanı delerek kurtardı

Beykoz'da Elmalı deresi taştı, binaya yıldırım düştü

Beykoz'da Elmalı deresi taştı, binaya yıldırım düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.