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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde PKK'lı teröristlerce saldırılarda kullanılmak üzere menfeze gizlenmiş silah, el bombası ve mühimmat bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerce şehirlerde gerçekleştirilmesi planlanan saldırılarda kullanılmak üzere saklanmış silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine Kurubaş Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda Gölardı yolu üzerinde menfeze gizlenmiş 2 AK-47 piyade tüfeği ile buna ait 30 fişek, 2 el bombası ve 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü bulundu.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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Edremit terör operasyonu Van

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