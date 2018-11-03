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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

Kent merkezi ile ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK adına esnaftan tehditle para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK adına para toplayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine, kent merkezinde esnaftan tehditle para toplayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda iş adamları A.O, E.B, F.M ve N.A ile terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen E.G gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütüne vermek üzere esnaftan tehditle topladığı iddia edilen 50 bin 845 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A ve E.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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