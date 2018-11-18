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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:37 | Son Güncelleme

Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü silah, mühimmat ve patlayıcı bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, araziye gömülü silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik aralıksız devam eden "Şehit Uzman Jandarma 1. Kademeli Çavuş Kerem Aydın Operasyonu" kapsamında ilçeye bağlı Aşağı Çaldıran Mahallesi kırsalında çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristlerce önümüzdeki günlerde, eylemlerde kullanılmak üzere Akal mezrası kırsalına el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat gömüldüğüne dair duyarlı vatandaşlarımız tarafından bilgi iletilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, araziye gömülü vaziyette, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 piknik tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 2 takım terörist kıyafeti, uyku tulumu ve sırt çantası ele geçirildi."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgulandı.

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Başkale mühimat patlaycı silah terör operasyonu Van

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