Van'da terör operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda toprağa gömülü silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılmak üzere silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneklerinin gizlendiği bilgisine ulaştı.

Vatandaşlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kurubaş Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda araziye gömülü 2 kalaşnikof tüfek ve buna ait 12 şarjör ile 270 mühimmat, 100 biksi makineli tüfek mühimmatı, el bombası,10 metre kablo, 3 el yapımı ses bombası, el telsizi, 2 çift terörist kıyafeti, büyük tüp, küçük tüp, örgütü simgeleyen 4 bez parçası, 2 çift ayakkabı ile çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülecek.

