Van'da terör operasyonu

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametgahı ve üst aramalarında kurusıkı tabanca ve fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
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