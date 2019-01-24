Van'da terör operasyonu

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahı ve üst aramalarında kurusıkı tabanca ve fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

