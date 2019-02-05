Van'da terör operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçlarını işledikleri ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

