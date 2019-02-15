Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"15 Şubat'ta terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü protesto etmek amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirmeye hazırlananlara yönelik eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, örgütsel ve dijital materyallere el konularak tahkikata başlanmıştır."

