Van'da terör operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle bazı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ruhsatsız silah ve dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden L.S. ve A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

