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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 14 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, biri terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve kente saldırı için gelen, 13'ü terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasında yasa dışı pankart hazırlama ve asma, mahalle, sokak olaylarına, taş, molotofkokteyli, havai fişek ve patlayıcı kullanarak karıştığı tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde, iş yerlerinde ve üst aramalarında kalaşnikof marka silah, 3 şarjör, 67 fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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mühimmat PKK silah terör operasyonu Van

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