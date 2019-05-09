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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine destek olan 4 kişi ile mahalle ve sokak eylemlerine taş, molotofkokteyli, havai fişek ve patlayıcı kullanarak karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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