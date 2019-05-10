Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güroluk Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler" adı verilen operasyonda, teröristlerce araziye gömülü 2 tüp, battaniye, mat, termal şemsiye, el dürbünü çantası, demlik, 2 tencere, 7 yemek kaşığı, 2 su bardağı ve mont ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince bölgede yürütülen operasyonlar sürüyor.
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