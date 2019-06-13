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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 zanlı yakalandı

Van'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerine yönelik soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 4 zanlının yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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gözaltı terör operasyonu Van

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