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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya eleman temin ettikleri ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı

Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasında faaliyet yürütüp, örgüte eleman sağladıkları iddia edilen 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve terör örgütüne eleman temin ettiği ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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