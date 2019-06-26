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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlere teslim edilmek üzere traktöre yüklenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristler için hazırlanan yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tendürek Dağı bölgesindeki teröristlere traktörle erzak ve malzeme götürüleceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

İlçeye bağlı Başeğmez Mahallesi kırsalına düzenlenen operasyonda, teröristlere teslim edilmek üzere traktöre yüklenmiş 15 litre mazot, 11 paket sigara, 4 çuval un, 2 çuval tuz, küçükbaş hayvan, 5 tavuk, 28 ekmek, 15 kilogram otlu peynir, 5 karpuz, 4 kavun, 4 kilogram domates, 1 kilogram salatalık, 3 kilogram biber, 1 kilogram kiraz, 4 kilogram soğan, 4 kilogram üzüm, 20 kilogram yabani ot, 2 kilogram kabak, 18 kilogram sıvı yağ, tüp, 3 şişe kola, 2 kilogram erik, 11 çuval giyim malzemesi, 1 çift ayakkabı, 15 kilogram turşu, 7 metre ip, 14 paket bisküvi, 4 kilogram kayısı, 1 kilogram şeftali, 5 paket tavuk göğsü, 1 kilogram hediyelik şeker, 2 kilogram ay çekirdeği, 9 bidon, 1 kilogram salça, 4 kek, 4 çubuk kraker ve 4 paket mısır cipsi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındı.

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